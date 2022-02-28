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Мать репортера вмешалась в съемку и насмешила зрителей

Репортер канала WSYX Харрис показал видео с матерью, которая вмешалась в съемки сюжета

Фото: @mylestharris

Корреспондент американского телеканала WSYX Майлз Харрис из Огайо опубликовал в Instagram видео, на котором его мать вмешалась в съемку сюжета и поприветствовала сына. В комментариях к посту многие пользователи признались, что ролик насмешил их и показался им трогательными.

На видео мать Харриса подъехала к месту съемки на автомобиле. «Привет, малыш!» — крикнула она, обращаясь к сыну. «Я сейчас пытаюсь работать», — ответил репортер. Мужчина посоветовал родительнице не задерживать движение, после чего она под смех оператора отправила ему воздушный поцелуй и уехала.

Ролик набрал больше миллиона просмотров. Юзеры Instagram рассказали, что видео их повеселило и умилило. «Уморительно», «Это так мило», «Ничто не сравнится с любовью мамы» ,— написали пользователи в комментариях.

После того как ролик стал вирусным, Харрис с его матерью поучаствовали в программе Good Morning America («Доброе утро, Америка») на телеканале ABC. Журналист рассказал, что, по словам матери, она случайно заметила съемку с участием сына, когда ехала по другим делам. Женщина же в эфире повторила ставшее популярным обращение к сыну.

Ранее сообщалось, что в Англии в прямой эфир с места соревнований по регби попал ребенок. Кадры с девочкой, которая должна была доставить мяч рефери, позабавили зрителей.

Маргарита Щигарева
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