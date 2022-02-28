Военный эксперт указал на невозможность транспортировки вооружений ЕС на Украину

Российские военнослужащие, проводящие спецоперацию по демилитаризации Украины, не позволят Европейскому Союзу (ЕС) ввезти свое оружие. На невозможность транспортировки вооружений указал военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, из-за того, что Воздушно-космические силы России установили господство над воздушным пространством Украины, поставки с помощью авиации невозможны. Единственный вариант — это наземная транспортировка с помощью железнодорожного или автомобильного транспорта, но и тут «их встретит российская армия и взорвет».

Отдельный вопрос представляет поставка на Украину боевых самолетов. «Может быть, они прилетят в Польшу, в Польшу выедут украинские летчики и будут там летать в Польше. Если залетят на Украину, их тут же "хлопнут"», — заявил Литовкин.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз предоставит Украине оружие на общую сумму полмиллиарда евро. Среди них также будут боевые самолеты. По словам чиновника, министры обороны ЕС проведут встречу и обсудят, как доставить вооружение украинской армии.

Президент России Владимир Путин сообщил о начале спецоперации в Донбассе ранним утром 24 февраля. На Украине было введено военное положение, власти разорвали дипломатические отношения с Москвой.