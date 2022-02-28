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Премьер Японии ответил на вопрос о новых санкциях против России

Япония рассмотрит возможность новых санкций против России, изучив развитие ситуации
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что рассмотрение возможности введения новых санкций против России произойдет на основе изучения дальнейшей ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам необходимо рассмотреть [санкционные] меры, изучив дальнейшее развитие ситуации», — ответил Кисида в японском парламенте на соответствующий вопрос депутата. Премьер также заявил о намерении «скоро перейти к действиям, касающимся заморозки активов» представителей российских властей.

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Ранее сообщалось, что Токио вводит новые санкции против Москвы в связи с ситуацией в Донбассе. Япония запрещает выдачу виз некоторым гражданам России и замораживает активы частных лиц и организаций. Кроме того, страна вводит санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Посол России в Токио Михаил Галузин пообещал, что Москва ответит на эти санкции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Марина Совина
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