Купающийся мальчик погиб от укуса смертельно ядовитой морской осы

В Квинсленде, Австралия, 14-летний подросток погиб от укуса смертельно ядовитой кубомедузы во время купания в море. Об этом сообщает Daily Mirror.

Днем в субботу, 26 февраля, мальчик купался на пляже в компании других детей и подростков. Вскоре к нему подплыла медуза, так же известная как морская оса, и обвила его своими щупальцами. Австралиец выбрался из воды на берег и позвал на помощь.

По словам очевидца Кирби Дэш, которая праздновала на пляже день рождения матери, пострадавший был бледным и находился почти в бессознательном состоянии. «У него был шок, его ноги были покрыты щупальцами», — отметила она.

Посетители пляжа и спасатели поспешили на помощь подростку, в то время как родители призывали своих детей выбраться из воды. Мужчины помогали спасателям оказывать первую помощь, а другие люди предлагали воду и полотенца. Вскоре прибыла скорая, мальчика доставили в больницу.

Врачам удалось привести австралийца в чувства, однако спустя 40 минут он скончался.

Коробчатая медуза или кубомедуза считается одним из самых ядовитых животных в мире. Смерть после укуса коробчатой медузы может наступить в течение трех минут.

Ранее сообщалось, что житель Австралии взял в руки самую опасную медузу в мире, чтобы показать, как избежать ее ожога. «Нужно быть осторожным с ее ядовитыми щупальцами. А еще следить за ветром: из-за порыва ветра щупальца могут попасть прямо на ваш живот», — объяснил он.