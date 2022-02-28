Кадыров пригрозил «жестко отомстить» Западу из-за санкций против России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о готовности жестко отомстить западным странам из-за санкций против России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, Чеченская республика введет зеркальные санкции, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евродипломатии Жозеп Боррель не откажутся от своих заявлений в адрес России.

«И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жестко отомстить, и меры должны быть зеркальными...Закрыть чеченское небо для полетов их джетов; - Заморозить все рублевые активы Джонсона в чеченских банках; - Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках; - Признать гнусным пережитком средневековья леворульное движение; - И признать, наконец, что не бывает английского чая!», - подчеркнул политик.

Глава Чечни дал указанным лицам «срок до 31 февраля». Кадыров заявил, что это будет примером для других стран, чтобы они «впредь думали, прежде чем вводить какие-то санкции».

Ранее Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее позвонить российскому коллеге Владимиру Путину и извиниться.

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).