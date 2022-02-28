Apple изобрела встроенный в клавиатуру компьютер

В сети обнаружили патент Apple на компьютер, встроенный в клавиатуру. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Документ на регистрацию изобретения нашли на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Новое устройство представлят собой клавиатуру, внутри которой расположены компоненты от компьютера. По словам инженеров компании, данный мини-компьютер можно легко переносить с собой и подключать к аксессуарам — для полноценной работы потребуется лишь монитор и мышь.

Журналисты отметили, что данный патент раскрывает потенциал фирменных клавиатур Apple Magic Keyboard. «Пользователь может переносить с собой клавиатуру, в которой находится компьютер, а не весь ноутбук или системный блок с аксессуарами», — уточнили авторы. В документе говорится, что спрятанный в корпусе клавиатуры девайс будет отличаться приемлемой производительностью. Так, специалисты описывают твердую подложку с высокой теплопроводностью, которая будет помогать охлаждать внутренние компоненты девайса. В Apple предлагают использовать для этих целей медь, алюминий, латунь, сталь или бронзу.

Патент был зарегистрирован еще в августе 2020 года, однако его опубликовали только в конце февраля. Среди изобретателей прототипа указаны главный архитектор компьютеров Mac и старший менеджер по дизайну продукции, который работает в Apple 16 лет.

В феврале в сети обнаружили патент Apple на компьютер, имеющий корпус из керамики. В документе инженеры компании объяснили, что выбор материала обусловлен внедрением сенсорных кнопок.