В Совфеде предрекли катастрофические последствия для Запада из-за санкций

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предрек катастрофические последствия для Евросоюза (ЕС) и США из-за санкций, введенных против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Санкции практически уничтожили правовые институты Запада, которые складывались веками. Катастрофические последствия собственных действий для своих стран Запад поймет очень скоро», — заявил сенатор.

Клишас отметил, что сегодня все должны понимать, что ни в Европе, ни в США сегодня больше нет никаких гарантий прав собственности, защиты капиталов и инвестиций. «Санкционная политика Запада разрушительна для правовых систем Европы и англосаксонских стран», — заключил политик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответные меры России на новые cанкции последуют, принцип взаимности будет действовать. Насколько санкции будут симметричны или асимметричны, будет зависеть от анализа рестрикций, уточнил он. «Конечно, в ходе этого анализа главная цель будет — наши собственные интересы. То есть мы будем действовать исключительно исходя из наших собственных интересов», — заявил Песков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к населению.