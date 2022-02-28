Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

На Урале водитель автобуса зарезал кондуктора во время приготовления супа

СКР сообщил об аресте водителя автобуса, убившего сожительницу в Каменске-Уральском

Фото: СК РФ по Свердловской области

В городе Каменск-Уральский 51-летний местный житель арестован по обвинению в убийстве 42-летней сожительницы во время конфликта на бытовой почве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По версии следствия, днем 23 февраля мужчина, работающий водителем автобуса, готовил суп и выпивал с сожительницей, которая трудилась кондуктором. Между ними вспыхнула ссора. После очередного обмена словесными оскорблениями обвиняемый, резавший картошку кухонным ножом, подошел к женщине и ударил им ее в шею. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

25 февраля сообщалось, что в подмосковном Подольске рецидивист пойдет под суд за убийство местного жителя из-за нецензурных оскорблений. Преступление было совершено в ноябре 2021 года в микрорайоне Климовск на улице 8 Марта.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина провели первый раунд переговоров
Shell прекратит участие в «Северном потоке-2»
Российских журналистов призвали дистанцироваться от оценки конфликтных ситуаций
В ООН ответили на призыв Зеленского лишить Россию права голоса в Совбезе
Участницу Pussy Riot арестовали на 15 суток
Найденный у доцента российского вуза арсенал попал на видео
Востоковед рассказал о роли Китая в восстановлении экономики России
УЕФА расторг контракт с «Газпромом»
«Спартак» исключили из Лиги Европы
В Белоруссии допустили встречу представителей Москвы и Киева через пару дней
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.