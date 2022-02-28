На Урале водитель автобуса зарезал кондуктора во время приготовления супа

В городе Каменск-Уральский 51-летний местный житель арестован по обвинению в убийстве 42-летней сожительницы во время конфликта на бытовой почве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

По версии следствия, днем 23 февраля мужчина, работающий водителем автобуса, готовил суп и выпивал с сожительницей, которая трудилась кондуктором. Между ними вспыхнула ссора. После очередного обмена словесными оскорблениями обвиняемый, резавший картошку кухонным ножом, подошел к женщине и ударил им ее в шею. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

25 февраля сообщалось, что в подмосковном Подольске рецидивист пойдет под суд за убийство местного жителя из-за нецензурных оскорблений. Преступление было совершено в ноябре 2021 года в микрорайоне Климовск на улице 8 Марта.