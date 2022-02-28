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В ЛНР зафиксировали 16 обстрелов со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о 16 обстрелах по 9 населенным пунктам со стороны Украины

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

По состоянию на 3.00 28 февраля в Луганской народной республике (ЛНР) зафиксировали 16 обстрелов со стороны Украины по 9 населенным пунктам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что п

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 16 обстрелов по 9 населенным пунктам Республики. В населенном пункте Первомайск поврежден (разрушен) дом, а также произошло возгорание гаража. Более детальная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — сообщили в ведомстве.

Ранее власти Донецкой народной республики (ДНР) заявляли, что за прошедшие сутки в результате обстрела со стороны ВСУ погибли два мирных жителя и 12 человек были ранены. Сообщалось также, что на Донецком и Горловском направлениях были повреждены 53 жилых дома.

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Марина Совина
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