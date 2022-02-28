В ЛНР заявили о необходимости жестких условий для прекращения спецоперации

Спецоперация России, скорее всего, будет продолжаться, пока на переговорах с Украиной не будут достигнуты жесткие договоренности. Об этом заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник, сообщает РИА Новости.

Дипломат назвал военную и гуманитарную ситуацию Украины тяжелой и предсказал, что она будет ухудшаться с каждым часом. При этом он подчеркнул, что сейчас Киев располагает всеми условиями, чтобы договориться о прекращении огня и сдаче оружия.

«Надеюсь, что никаких команд по ее приостановке до полного завершения переговорного процесса и достижения жестких договоренностей, никаких команд дано не будет», — сказал Мирошник.

Ранее стало известно, что всеобщая мобилизация в ДНР, объявленная перед началом операции по защите Донбасса, была приостановлена. Глава республики Денис Пушилин заявил, что основные направления боевых действий в регионе уже заполнены призывниками.