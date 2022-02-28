Сумма ипотеки в России преодолела психологическую отметку

По итогам января 2022-го средняя сумма ипотеки в России выросла более чем на 20 процентов, до 4,1 миллиона рублей, преодолев психологическую отметку в четыре миллиона. Средний срок кредита на жилье вырос на два года и девять месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным аналитиков, всего в январе россияне оформили 36,6 тысячи ипотечных ссуд — почти на 13 процентов меньше, чем в первом месяце 2021-го. Общая сумма выдачи за прошлый месяц составила 150,3 миллиарда рублей.

Эксперты ожидают, что в обозримом будущем средний размер ипотеки продолжит рост. Этому будут способствовать ряд факторов, в том числе увеличение стоимости жилья и изменения кредитной политики банков.

Ранее программу льготной ипотеки в России предложили продлить как минимум на три года. Эта мера поможет поддержать отечественную экономику и граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.