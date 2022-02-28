Австралия вооружится американскими ракетами

Истребители-бомбардировщики F/А-18 Е/F Super Hornet Королевских военно-воздушных сил Австралии смогут нести новую ракету. Американские специалисты интегрируют противокорабельную ракету (ПКР) AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) в арсенал австралийских самолетов. Об этом сообщает Flight Global.

Отмечается, что Австралия заключила контракт с компанией Lockheed Martin на сумму 49,3 миллиона долларов. В рамках соглашения компания обеспечит тестирование и интеграцию оборудования для управления новыми боеприпасами. Работы планируют закончить в 2026 году.

Дозвуковую ПКР большой дальности AGM-158C LRASM разработали в качестве перспективного вооружения кораблей и палубных самолетов Военно-морских сил США. Первый пуск с борта F/А-18 Е/F Super Hornet выполнили в 2017 году, а в 2018 году ракету приняли на вооружение.

Дальность LRASM превышает 900 километров. Считается, что ракета с боевой частью массой 450 килограммов может уничтожить корабль водоизмещением до девяти тысяч тонн.

В октябре 2021 года в публикации Forbes отметили, что два бомбардировщика B-1B Lancer могут выпустить 48 ракет по цели.

В марте 2021 года издание The Drive предположило, что американские B-1B в Норвегии могут быть нацелены на Россию.