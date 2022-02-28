Сведения об удалении российских фильмов из Megogo оказались фейком

Сведения о том, что онлайн-кинотеатр Megogo на фоне военной операции России в Донбассе удалил из библиотеки все российские кинокартины, не соответствуют действительности.

Все фильмы и сериалы российского производства по-прежнему доступны в списках сервиса. Аккаунта MegogoUA в Facebook, распространившего ложную информацию, на самом деле не существует.

27 февраля сообщалось, что видеоролик, репост которого в социальной сети сделала телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян, на котором жительницы Украины якобы провожают своих парней на фронт, оказался фейком. В действительности опубликованные кадры принадлежат украинскому фильму 2017 года «Война химер».