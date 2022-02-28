Легковушка врезалась в расположенный в центре Москвы мемориал

Водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo врезался в мемориал «Стена скорби», расположенный в центре Москвы, мужчину госпитализировали. Об этом сообщил представитель столичной Госавтоинспекции, передает в понедельник, 28 февраля, ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что ДТП произошло рано утром по адресу: улица Садовая-Спасская, дом 12/23, строение 2. По его словам, водитель иномарки получил перелом обеих голеней и черепно-мозговую травму.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Международном шоссе на севере Москвы в ДТП с тремя автомобилями пострадали семь человек.

Подчеркивалось, что пятерых пострадавших госпитализировали. На дороге столкнулись автомобили Skoda, Nissan и «Газель».