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Открытые руки 72-летней Мерил Стрип на кинопремии вызвали споры в сети

Мерил Стрип посетила премию SAG Awards в платье с открытыми плечами и вызвала споры в сети

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Мерил Стрип привлекла внимание публики открытым нарядом на светском мероприятии и вызвала споры в сети. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

72-летняя знаменитость посетила премию Гильдии киноактеров США SAG Awards 2022, которая состоялась в Санта Монике. Папарацци запечатлели гостью события в блестящем платье длины макси черного цвета с обнаженными плечами. Стрип также надела комплект ювелирных изделий: колье, серьги и кольцо с драгоценным камнем.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к наряду актрисы. Так, одни комментаторы посчитали платье звезды чересчур откровенным для ее возраста. «Зачем в 72 года показывать руки?», «Морщинистые руки — к чему это?», «Мерил, тебе пора носить длинный рукав», «Образ молодой девушки, а не пенсионерки», «Выглядит не очень», — высказывались они.

В то же время другие поклонники восхитились внешним видом Стрип. «Выглядит потрясающе!», «Замечательное платье, как и всегда», «Мерил выглядит просто прекрасно», «Очень красивая для своего возраста», «Как по мне, с руками у Стрип все в порядке», «Выглядит лучше молодежи», — писали фанаты.

Ранее Селена Гомес появилась на той же премии в бриллиантах за миллион долларов (100 миллионов рублей). Американская актриса и поп-исполнительница дополнила свой образ бриллиантовым массивным колье бренда Bulgari, которое украшено более чем 200 камнями, а также минималистичными серьгами. Волосы Гомес были собраны в высокий гладкий пучок.

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Майя Пономаренко
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