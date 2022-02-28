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Застрявшие за границей россияне заявили о невозможности сообщить о себе в МИД

В АТОР сообщили, что приложение «Зарубежный помощник» не функционирует

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Россияне, оставшиеся за пределами страны из-за закрытия воздушного сообщения, заявили о невозможности сообщить о себе в МИД. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По многочисленным свидетельствам туристов, находящихся сейчас за границей, приложение МИД России "Зарубежный помощник", которое предназначено для сбора данных застрявших туристов, не функционирует», — сообщили эксперты АТОР. При попытке зарегистрироваться отдыхающим не приходит код из СМС.

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Отмечается, что отечественным путешественникам необходимо внести свои данные в приложение в обязательном порядке, поскольку на основе полученной из него информации ведомства будут формировать списки туристов для организации вывозных рейсов.

Ранее сообщалось, что россияне расхотели отправляться в путешествия на фоне ситуации на Украине — среднесуточные продажи турпакетов отстают от стандартных показателей на прошлой неделе на 20-40 процентов. Эксперты туротрасли предполагают, что падение спроса — кратковременное явление, и после прохождения острой фазы кризиса продажи восстановятся.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ страны будет незамедлительным.

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Валентина Процкова
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