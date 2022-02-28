Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минобороны рассказали об участниках военной операции по защите Донбасса

Минобороны назвало офицеров и контрактников участниками военной операции в Донбассе

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Только офицеры и контрактники участвуют в военной операции по защите Донбасса. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркивал, что Москва положит конец бесконечным угрозам со стороны украинских властей.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля

По словам Конашенкова, Россия не начинала военные действия, Россия их завершает.

Утром 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Стилист назвала главные модные тренды наступающей весны
Apple «похоронит» свои самые дешевые часы
Франция арестует вклады россиян
В Петербурге участникам ОПГ дали до 24 лет за похищение и убийства бизнесменов
На Украине начали задерживать чиновников за госизмену
В офисе Зеленского заявили о требованиях на переговорах с Россией
ЦБ объяснил повышение ставки
В России потребовали от TikTok убрать из рекомендаций для детей военный контент
Путин потребовал сохранить ставки по кредитам на прежнем уровне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.