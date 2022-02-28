В Минобороны рассказали об участниках военной операции по защите Донбасса
Минобороны назвало офицеров и контрактников участниками военной операции в Донбассе
Только офицеры и контрактники участвуют в военной операции по защите Донбасса. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он подчеркивал, что Москва положит конец бесконечным угрозам со стороны украинских властей.
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По словам Конашенкова, Россия не начинала военные действия, Россия их завершает.
Утром 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.