В Минобороны рассказали об участниках военной операции по защите Донбасса

Только офицеры и контрактники участвуют в военной операции по защите Донбасса. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркивал, что Москва положит конец бесконечным угрозам со стороны украинских властей.

По словам Конашенкова, Россия не начинала военные действия, Россия их завершает.

Утром 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.