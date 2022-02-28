Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Предсказана судьба ипотеки в России

Эксперт спрогнозировал, что выдача ипотечных кредитов в России сократится в 5-10 раз

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С повышением ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 20 процентов в России спрогнозировали снижение выдачи ипотеки. Судьбу жилищных кредитов в стране предсказал вице-президент общероссийской общественной организации «Опора России» Павел Сигал, пишет «Секрет Фирмы».

По оценкам эксперта, российский рынок ипотеки сократится в 5-10 раз. Сигал добавил, что цены на недвижимость вырастут, а покупательная способность населения снизится. «Скорее всего, сейчас будут действовать только льготные программы для ипотечного займа», — отметил специалист. Решение ЦБ повысить ставку Сигал объяснил стремлением регулятора защитить рынок от резкого роста на покупку недвижимости в ипотеку и возможной экономической дестабилизации.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января

28 февраля Центральный банк России поднял ключевую ставку до 20 процентов. Меру объяснили кардинальным изменением внешних условий для страны. В ЦБ указали, что шаг позволит увеличить ставки по депозитам до того уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Глава федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко предположил, что в связи с этим в России изменится схема приобретения жилья. По прогнозам эксперта, на рынке недвижимости останутся исключительно покупатели с «живыми» деньгами и участники альтернативных сделок.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Ошибки в названии брендов на поддельных сумках стали предметом шуток в сети
Макрон позвонил Путину из-за ситуации на Украине
Военный эксперт указал на невозможность транспортировки вооружений ЕС на Украину
Генсек НАТО оценил возможность введения бесполетной зоны над Украиной
В России помогут получить вид на жительство гражданам Украины, ДНР и ЛНР
Канада ввела санкции против Банка России
За убийство третьего по счету сожителя суд дал россиянке 12 лет
Политолог назвал единственное возможное решение Украины на переговорах
Вероятность повторной атаки хакеров на российские СМИ оценили
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.