Предсказана судьба ипотеки в России

С повышением ключевой ставки Центробанка (ЦБ) до 20 процентов в России спрогнозировали снижение выдачи ипотеки. Судьбу жилищных кредитов в стране предсказал вице-президент общероссийской общественной организации «Опора России» Павел Сигал, пишет «Секрет Фирмы».

По оценкам эксперта, российский рынок ипотеки сократится в 5-10 раз. Сигал добавил, что цены на недвижимость вырастут, а покупательная способность населения снизится. «Скорее всего, сейчас будут действовать только льготные программы для ипотечного займа», — отметил специалист. Решение ЦБ повысить ставку Сигал объяснил стремлением регулятора защитить рынок от резкого роста на покупку недвижимости в ипотеку и возможной экономической дестабилизации.

28 февраля Центральный банк России поднял ключевую ставку до 20 процентов. Меру объяснили кардинальным изменением внешних условий для страны. В ЦБ указали, что шаг позволит увеличить ставки по депозитам до того уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

Глава федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко предположил, что в связи с этим в России изменится схема приобретения жилья. По прогнозам эксперта, на рынке недвижимости останутся исключительно покупатели с «живыми» деньгами и участники альтернативных сделок.