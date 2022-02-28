Небензя прокоментировал резолюцию о созыве Генассамблеи ООН по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине попыткой обойти позицию РФ. Его комментарий приводит ТАСС.

«Российская Федерация проголосовала против представленного проекта в связи с тем, что его авторы предлагают расписаться в том, что Совет безопасности не способен реализовать свою основную ответственность по поддержанию международного мира и безопасности», — заявил Небензя.

Дипломат подчеркнул, что попытки обойти позицию России в ООН противоречат уставу организации. «Надо не продавливать подобные схемы, а искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры», — подчеркнул постпред.

Ранее стала известна дата проведения спецсессии Генассамблеи ООН по Украине. Она должна пройти в понедельник, 28 февраля. До этого США направили в ООН запрос о созыве Совета Безопасности в воскресенье. Резолюцию поддержали 11 стран, три страны воздержались, Россия проголосовала против.

