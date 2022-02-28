Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Небензя прокоментировал резолюцию о созыве Генассамблеи ООН по Украине

Небензя назвал резолюцию о созыве Генассамблеи ООН по Украине попыткой обойти позицию РФ

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал резолюцию о созыве чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине попыткой обойти позицию РФ. Его комментарий приводит ТАСС.

«Российская Федерация проголосовала против представленного проекта в связи с тем, что его авторы предлагают расписаться в том, что Совет безопасности не способен реализовать свою основную ответственность по поддержанию международного мира и безопасности», — заявил Небензя.

Дипломат подчеркнул, что попытки обойти позицию России в ООН противоречат уставу организации. «Надо не продавливать подобные схемы, а искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры», — подчеркнул постпред.

Ранее стала известна дата проведения спецсессии Генассамблеи ООН по Украине. Она должна пройти в понедельник, 28 февраля. До этого США направили в ООН запрос о созыве Совета Безопасности в воскресенье. Резолюцию поддержали 11 стран, три страны воздержались, Россия проголосовала против.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыта дата переговоров России и Украины в Белоруссии
Россияне вспомнили о любимых маршрутах московских троллейбусов
Блогерша раскрыла простой способ спрятать бретели бюстгальтера под одеждой
Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу
Москвичка рассказала об интернациональном населении района Некрасовка
Историк назвал одну из самых кровопролитных битв в истории России
Небензя назвал фейками сообщения о бомбежках больниц и школ на Украине
Небензя прокоментировал резолюцию о созыве Генассамблеи ООН по Украине
В Госдуме назвали единственную возможность остановить геноцид русского народа
«Аэрофлот» приостановит все рейсы в Европу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.