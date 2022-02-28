В Екатеринбурге назначен исполняющий обязанности главы ГИБДД

Исполняющим обязанности главы ГИБДД Екатеринбурга назначен подполковник полиции Александр Беляков. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на главу пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

На этом посту он сменил Вадима Буйдалина, возглавившего ГИБДД города в 2017 году. Беляков ранее работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области.

Как уточняет агентство, о кадровых проблемах в полиции Екатеринбурга говорил глава местного МВД Игорь Озеров. По его словам, в городе не хватает около 20 процентов от всего штата.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области суд сократил на четыре дня срок ареста бывшего врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу подполковника Александра Темникова, обвиняемого в коррупции.

По версии следствия, он получал денежные вознаграждения за непривлечение к уголовной ответственности граждан, пойманных с наркотиками. Его также подозревают в организации преступной сети на территории Екатеринбурга с привлечением подчиненных.