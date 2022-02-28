В России госпитализировали 6382 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 6382 пациента, заболевшего COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в понедельник, 28 февраля.

Это на 17,6 процента меньше по сравнению с предыдущим днем, когда число госпитализаций составило 7742.

За прошедшие сутки в России было выписано в связи с выздоровлением 116 742 человека. Это на 15,2 процента меньше по сравнению с 27 февраля.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в стране было выявлено 106 920 новых случаев коронавируса.

Показатель госпитализации в России за прошлую неделю на 100 тысяч населения составил 58,6 процента и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 23,7 процента.

Ранее иммунолог Николай Крючков спрогнозировал сроки стабилизации заболеваемости COVID-19 в России.

По мнению ученого, это может произойти в мае, но при условии, если к тому времени не появится новый штамм коронавируса.