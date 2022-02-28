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Спорт

УЕФА расторг контракт с «Газпромом»

УЕФА расторг контракт с российской компанией «Газпром»

Фото: Shutterstock

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расторг контракт с «Газпромом», сообщает РИА Новости.

О решении стало известно в понедельник, 28 февраля. Оно вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных и чемпионат Европы-2024.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях. Сборные и клубы из России не смогут принять участие в турнирах под эгидой организации.

Кроме того, «Спартак» исключили из Лиги Европы. Таким образом, последний представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) в Лиге Европы не сможет продолжить выступление в розыгрыше турнира.

Андрей Стрельцов
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