Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) расторг контракт с «Газпромом», сообщает РИА Новости.

О решении стало известно в понедельник, 28 февраля. Оно вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных и чемпионат Европы-2024.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия во всех соревнованиях. Сборные и клубы из России не смогут принять участие в турнирах под эгидой организации.

Кроме того, «Спартак» исключили из Лиги Европы. Таким образом, последний представитель Российской премьер-лиги (РПЛ) в Лиге Европы не сможет продолжить выступление в розыгрыше турнира.