Италия призвала находящихся в России граждан вернуться на родину

Всем итальянским гражданам, находящимся на территории России, необходимо покинуть страну и вернуться на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Италии.

Призыв опубликован министерством на фоне решения о закрытии воздушного пространства Италии для российских самолетов с 27 февраля. «Учитывая эту меру и возможные дальнейшие ограничения, гражданам, временно находящимся на территории РФ (туристам, студентам, людям, находящимся в деловых поездках), рекомендуется организовать возвращение на родину любым коммерческим транспортом», — сказано в заявлении.

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

Вскоре в столицах европейских городов начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза (ЕС) и НАТО ввели санкции против России и части ее руководства.