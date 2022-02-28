Словения отозвала аккредитацию почетных консулов России

Власти Словении отозвали аккредитацию почетных консулов России в стране. Об этом заявил глава МИД Словении Анже Логар, цитату приводит РИА Новости.

Соответствующее решение приняли 26 февраля. Логар призвал всех пятерых почетных консулов России в Словении сложить полномочия, поскольку страна отозвала свое согласие на их статус и деятельность.

«У России в Словении больше нет почетных консулов. Подписал решения об отзыве согласия Республики Словения с их именованием», — рассказал Логар. Это решение связано с началом военной операции России в Донбассе.

Словенское правительство во главе с премьер-министром Янезом Яншой поддерживает Киев, страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов. Евросоюз с 28 февраля прекратил действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз. Чехия и вовсе решила прекратить выдачу виз и временных видов на жительство гражданам России из-за ситуации на Украине, а также приостановила работу генконсульств в двух городах: Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.