Участник российской делегации рассказал о следующем этапе переговоров с Украиной

На следующий переговорах России и Украины будут обсуждаться пункты, по которым можно было достичь прогресса. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, участник российской делегации Леонид Слуцкий, его слова передает ТАСС.

По его словам, следующий этап переговоров должен состояться через 2-3 дня. «Там будет уже более конкретный разговор по тем пунктам, где стороны зафиксировали возможность перехода к прогрессу, возможность перехода к конструктиву и, как говорят математики, к общему знаменателю», — объяснил он.

Депутат отметил, что в ближайшее время российская делегация обсудит с властями страны итоги первого раунда переговоров.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Переговоры России и Украины прошли 28 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов.