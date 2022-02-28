Минобороны России рассказало о способе покинуть Киев

Мирные жители Киева могут покинуть город по трассе Киев — Васильков. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает», — уточнил представитель Минобороны.

Он отметил, что объявление в Киеве комендантского часа и призывы к жителям города оставаться в своих домах являются результатом желания властей использовать граждан в качестве живого щита для националистов.

Кроме того, он подчеркнул, что вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным объектам, мирному населению угрозы нет.

Утром 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.