В Госдуме высказались о травле россиян за границей

Россия может помочь гражданам, столкнувшимся со случаями дискриминации и нарушением прав человека за границей, допустил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что, если россияне проявят соответствующий интерес, государство должно будет предложить им защиту, обеспечить юридической помощью.

Некоторые россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Instagram-аккаунте.

«Произвол и нарушение прав человека»

«Мы, безусловно сталкиваемся с абсолютным произволом в ряде случаев. Когда люди проживают на территории другого государства постоянно или временно, они проходят разрешительные процедуры, получают визы, лицензии, платят налоги. Если это обучение, то, чаще всего это не благотворительные программы, а коммерческая основа. То, что происходит сейчас, — полный произвол и нарушение прав человека», — высказался Новиков.

Политик подчеркнул необходимость фиксации таких событий и их трансляции на всех международных площадках. Он также призвал обратить внимание на проблему всех общественных деятелей, тех, кто возглавляет парламентские группы дружбы, кто причастен к работе ООН.

Очень важно, чтобы такие факты становились известны широкой аудитории, чтобы никто потом не мог назвать их издержками и произволом отельных лиц. Специалистов ждет большая кропотливая работа Дмитрий Новиков Депутат Госдумы

«Несмотря на то, что сегодня у российских чиновников будет много работы, начиная от вопросов, связанных с завершением операции, разъяснением своей политики на международной арене, разрешением проблем экономического развития, важно, чтобы и эти вопросы находились в фокусе», — сказал депутат.

В случаях, если нарушение прав человека окажется вопиющим, Новиков допустил активное участие государства в урегулировании этих проблем, вплоть до ввода санкций.

«Ресурсы госреагирования должны будут заработать в полную силу, вплоть до объявления санкций, обеспечения наших граждан адвокатами в международных судебных инстанциях. Если граждане проявят соответствующих интерес, Россия должна будет обеспечить защиту их прав», — заключил Новиков.

Ранее в феврале Москалькова заявила, что ситуация в Донбассе «отвечает всем признакам геноцида». Она добавила, что люди, которые выезжали с территории Луганска и Донецка, «отлавливались и наказывались абсолютно умышленно и целенаправленно нормативным актом и документом Украины самого высокого уровня».