Кремль заявил о возможности начать переговоры с Украиной сутки назад

В Кремле сожалеют, что переговоры с Украиной не начались еще сутки назад, хотя возможность для этого была. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наша делегация давно уже ждет в Белоруссии, переговоры могли начаться и ночью, наша делегация была готова. И в 12 ночи, и в час ночи, и в два ночи, но оппоненты прилетели только сейчас», — объяснил представитель Кремля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса. В течения дня лидер Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. 25 февраля заявил, что Киев готов к переговорам.

27 февраля стало известно, что стороны согласовали проведение переговоров в Гомельской области Белоруссии.