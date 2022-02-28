Россиян предупредили о повышении стоимости путевок за границу

Эксперты туротрасли предупредили российских путешественников о повышении стоимости поездок за границу на фоне ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов заявил, что в настоящее время, несмотря на повышение цен на туры, туроператорам не выгодно продавать путевки, поскольку дальнейший обвал рубля приведет к их финансовым потерям. «Сейчас продажи единичные», — добавил он.

По мнению гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, ситуация будет похожа на март 2020 года, «когда рынок встал». Специалист отметил, что, компаниям на данный момент «нет смысла» принимать деньги от туристов, поскольку по-прежнему остается вопрос оплаты переводов за границу.

«Второй риск — если к моменту отправки платежа курс вырастет еще, то туроператор будет вынужден нести финансовые потери за счет докупки недостающей суммы в валюте из собственных средств», — отметил Мурадян.

25 февраля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе дала совет отечественным туристам в ближайшее время не планировать поездки в Европу. Эксперт отметила, что судьба Европы как туристического направления на данный момент «непонятна».

Ранее власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. Госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Самми Махди отметил, что «безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию».

