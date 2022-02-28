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РБК эвакуировал сотрудников из-за сообщения о минировании

Медиахолдинг РБК эвакуировал сотрудников из-за сообщения о минировании здания редакции

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

РБК эвакуировал сотрудников из-за сообщения о минировании. Об этом сообщается в Telegram-канале медиахолдинга.

Отмечается, что информация о возможном минировании офиса редакции поступила секретарю медиахолдинга. После этого всех сотрудников эвакуировали из здания. В РБК отметили, что соответствующее обращение уже отправлено в правоохранительные органы.

Ранее 28 февраля группа хакеров под названием Anonymous начала масштабную атаку на российские информационные ресурсы. На сайтах информационного агенства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка», «Мел» и Forbes группировка опубликовала сообщения с призывами остановить специальную военную операцию по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Асель Минбаева
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