Стало известно о планах РФС обжаловать решение об отстранении российских команд

Российский футбольный союз (РФС) может обжаловать решение Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому отечественные команды не смогут принимать участие в турнирах ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Издание ссылается на источник, знакомый с ситуацией. В РФС планируют обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение ФИФА.

ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и отечественные клубы от участия в турнирах под своей эгидой. Таким образом, Россия лишилась права на участие в чемпионате мира в Катаре, также из Лиги Европы исключен московский «Спартак».

Этому предшествовало решение ФИФА лишить российские сборные гимна и флага, а также права на проведение матчей на своей территории. Также отечественные национальные команды обязали выступать под эгидой РФС.