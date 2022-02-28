Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Зенит
3:2
Завершен
Рубин
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Аталанта
Сегодня
22:50 (Мск)
Сампдория
Италия - Серия А|27-й тур
Гранада
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|26-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:30 (Мск)
Ванкувер Кэнакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:30 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Завтра
06:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Стало известно о планах РФС обжаловать решение об отстранении российских команд

РФС может обжаловать решение ФИФА об отстранении российских команд в CAS

Фото: LEONHARD FOEGER / Reuters

Российский футбольный союз (РФС) может обжаловать решение Международной федерации футбола (ФИФА), согласно которому отечественные команды не смогут принимать участие в турнирах ФИФА и УЕФА. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Издание ссылается на источник, знакомый с ситуацией. В РФС планируют обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы обжаловать решение ФИФА.

ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и отечественные клубы от участия в турнирах под своей эгидой. Таким образом, Россия лишилась права на участие в чемпионате мира в Катаре, также из Лиги Европы исключен московский «Спартак».

Этому предшествовало решение ФИФА лишить российские сборные гимна и флага, а также права на проведение матчей на своей территории. Также отечественные национальные команды обязали выступать под эгидой РФС.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина провели первый раунд переговоров
В МИД России прокомментировали поставки вооружения Германии на Украину
Германия направила военные корабли в Балтийское море
Стало известно о планах РФС обжаловать решение об отстранении российских команд
Иммунолог назвал период стабилизации заболеваемости COVID-19
Россию лишили международного футбола
Франция приняла решение перевести посольство из Киева на запад Украины
В России разработали меры по стабилизации IT-отрасли в условиях санкций
В ООН назвали возможностью выхода из кризиса переговоры России и Украины
Shell прекратит участие в «Северном потоке-2»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.