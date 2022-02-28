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Спорт

Почетный президент РФС отреагировал на санкции ФИФА в отношении сборной России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил о недоумении из-за санкций ФИФА
Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков. Фото: Dmitry Golubovich / Globalloookpress.com

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на санкции Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении национальной команды, назвав их абсурдом. Об этом сообщает ТАСС.

«Честно говоря, не ожидал от ФИФА такого решения, потому что чемпионат мира пройдет в ноябре. Потом начнутся отборочные игры следующего чемпионата мира», — заявил Колосков. Он также сказал, что происходящее вызывает у него недоумение. «Какая-то несуразица, смахивает на какой-то испуг ФИФА под давлением Европейского союза и европейских футбольных федераций», — добавил Колосков.

27 февраля ФИФА наложила ряд запретов, касающихся выступлений россиян под эгидой организации. В частности, национальные команды страны не смогут играть на российских стадионах. Встречи сборных России должны будут проводиться на нейтральных полях и без зрителей. Также российским футболистам запретят играть под отечественным флагом, запрет коснется и гимна страны. Спортсмены будут выступать под эгидой РФС.

Алексей Гусев
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