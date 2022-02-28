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Москвичи стали массово продавать жилье со скидкой

В «Инком-Недвижимость» заявили, что москвичи начали массово продавать жилье со скидкой

Фото: Shutterstock

В феврале 2022 года москвичи стали массово продавать жилье со скидкой. По подсчетам аналитиков «Инком-Недвижимость», за этот период 64 процента сделок на вторичном рынке в столице прошли с дисконтом, пишет РБК.

Средний объем скидки, по оценкам специалистов, достиг 4,4 процента. В риелторской компании Est-a-Tet подтвердили данные «Инком-Недвижимость» о доле сделок с дисконтом и о размере скидок на московском рынке жилья. Однако эксперты отметили, что зачастую продавцы недвижимости закладывают сумму, которую готовы уступить, в изначальную стоимость объекта.

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В «Инком-Недвижимость» также отметили, что размер скидок растет на фоне удорожания ипотеки. «В 2021 году из-за дешевой ипотеки и низкой доходности банковских депозитов на первичном и вторичном рынках мы наблюдали ажиотажный спрос. Поэтому продавцы снизили размер дисконта. Скидки стали увеличиваться после изменения условий программы льготной ипотеки и постоянного роста ключевой ставки Центробанка», — пояснил руководитель аналитического центра компании Дмитрий Таганов.

В ноябре 2021 года лишь каждый пятый владелец жилья в Москве был готов предоставить скидку при его продаже. По данным агентства недвижимости «МИЭЛЬ», предоставляемые дисконты в этот период были минимальными — не более двух процентов от стоимости квартиры. При этом еще летом 2021-го практически каждая третья сделка проходила с дисконтом, а средний размер скидки составлял три процента.

Нина Ташевская
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