Российских журналистов призвали дистанцироваться от оценки конфликтных ситуаций

Союз журналистов России (СЖР) призвал работников СМИ максимально дистанцироваться от оценки событий, связанных с конфликтными ситуациями. Соответствующее заявление появилось в понедельник, 28 февраля, на официальном сайте объединения.

В СЖР отметили, что сегодня через социальные сети и каналы в мессенджере Telegram распространяется в огромном объеме непроверенная информация. «Фейк-ньюс, в большом количестве появляющиеся на самых разных ресурсах, зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации», — говорится в заявлении.

Представители СЖР попросили российских журналистов тщательно проверять источники информации, в особенности, когда речь идет об освещении событий, связанных с конфликтными ситуациями. «Поддерживая президента РФ и руководство страны, мы просим в своей работе максимально дистанцироваться от оценочных суждений», — написали они и добавили, что работники СМИ как в России, так и за рубежом, должны быть более терпимыми друг к другу и проявлять журналистскую солидарность.

Помимо этого, в объединении подчеркнули, что общество сейчас нуждается в консолидации, взаимопомощи и взаимовыручке. Как уточнили в Союзе, особенно это касается беженцев из Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР) и с Украины. Также стало известно, что СЖР начинает благотворительную программу по поддержке и помощи беженцам.

Ранее сообщалось, что СЖР выступил против цензуры СМИ в социальных сетях. В объединении назвали недопустимыми санкции против российских журналистов и изданий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции. По словам главы государства, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.