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В США предложили Европе заменить «Роскосмос» на SpaceX

Teslarati: Европа может использовать вместо российского «Союза-2» американский Falcon 9

Фото: Joe Skipper / Reuters

Европейский оператор Arianespace для запуска космических аппаратов вместо российской ракеты «Союз-2» мог бы использовать американский носитель Falcon 9, предлагает Teslarati.

Американское издание напоминает, что приостановка запуска «Союза-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане «потенциально откладывает несколько предстоящих европейских запусков на неопределенный срок».

Согласно публикации, Европа могла бы заменить «Роскосмос» на SpaceX, поскольку американская компания United Launch Alliance (ULA) не располагает свободными ракетами, а европейский носитель Ariane 6 начнет регулярные старты минимум через год.

«SpaceX может быть единственным западным пусковым оператором в мире, способным заполнить пробел», — заключает Teslarati.

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Иван Потапов
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