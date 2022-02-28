Путин заявил Макрону о необходимости нейтрального статуса Украины
Для урегулирования конфликта обязателен нейтральный статус Украины, заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По словам президента, урегулирование ситуации возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности. В них включено признание российского суверенитета над Крымом, демилитаризация и денацификация украинского государства, а также обеспечению его нейтрального статуса.
Отмечается, что разговор лидеров дух стран был продолжительным и состоялся по инициативе французской стороны. Путин и Макрон договорились оставаться в контакте.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).