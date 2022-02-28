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Кремль отказался комментировать угрозу прямого военного столкновения с НАТО

Пресс-секретарь Кремля Песков отказался комментировать угрозу прямого столкновения с НАТО

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос об угрозе прямого военного столкновения с НАТО после приказа президента России Владимира Путина о силах стратегического сдерживания. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает РИА Новости.

«Без комментариев», — ответил Песков на вопрос, остается ли угроза столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией.

Вместе с тем представитель Кремля назвал неприемлемыми высказывания главы британского МИД Лиз Трасс о том, что операция России на Украине может перерасти в конфликт с НАТО.

О начале военной операции по защите Донбасса стало известно в четверг, 24 февраля, после обращения президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, к этому Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Игорь Дмитров
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