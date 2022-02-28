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Клещ-долгожитель голодал восемь лет и дожил до 27 лет

Клещ продержался восемь лет без пищи и дожил до 27 лет в лаборатории американского биолога

Фото: Alf1 / Wikimedia

Клещ-долгожитель, живший в лаборатории американского ученого, голодал восемь лет и дожил до 27 лет. Об этом сообщает издание Newsweek.

В 1976 году биолог Джулиан Шепард получил в подарок 13 клещей: шесть самок, четырех самцов и три нимфы Argas brumpti, пойманных в Кении. До 1984 года они жили на его лабораторных кроликах, мышах и крысах, а затем остались без пищи.

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Спустя четыре года все самцы умерли. Самки продержались еще четыре года, прежде чем исследователь снова начал их кормить. После этого одна из них отложила яйца, хотя много лет не контактировала с самцами. По мнению Шепарда, ей удалось сохранить и использовать генетический материал самца, который умер четырьмя годами ранее.

По словам биолога, до сих пор такая высокая продолжительность жизни не фиксировалась ни у одного вида клещей. Дальнейшим изучением его питомцев займутся специалисты в ЮАР.

В 2018 году сообщалось о смерти австралийского паука-долгожителя, за жизнью которого следили с 1970-х годов. Самка вида Gaius villosus, распространенного на западе Австралии, дожила до 43 лет.

Олег Парамонов
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