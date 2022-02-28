Клещ-долгожитель голодал восемь лет и дожил до 27 лет

Клещ-долгожитель, живший в лаборатории американского ученого, голодал восемь лет и дожил до 27 лет. Об этом сообщает издание Newsweek.

В 1976 году биолог Джулиан Шепард получил в подарок 13 клещей: шесть самок, четырех самцов и три нимфы Argas brumpti, пойманных в Кении. До 1984 года они жили на его лабораторных кроликах, мышах и крысах, а затем остались без пищи.

Спустя четыре года все самцы умерли. Самки продержались еще четыре года, прежде чем исследователь снова начал их кормить. После этого одна из них отложила яйца, хотя много лет не контактировала с самцами. По мнению Шепарда, ей удалось сохранить и использовать генетический материал самца, который умер четырьмя годами ранее.

По словам биолога, до сих пор такая высокая продолжительность жизни не фиксировалась ни у одного вида клещей. Дальнейшим изучением его питомцев займутся специалисты в ЮАР.

В 2018 году сообщалось о смерти австралийского паука-долгожителя, за жизнью которого следили с 1970-х годов. Самка вида Gaius villosus, распространенного на западе Австралии, дожила до 43 лет.