Южная Корея запретит поставки в Россию стратегических материалов

Южная Корея решила ввести эмбарго на поставки в Россию стратегических материалов из-за ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны. Какая именно продукция попадает под запрет не уточняется.

Также Южная Корея рассмотрит возможные действия относительно введения ограничений на экспорт нестратегических материалов. Санкции могут коснуться запрета поставок полупроводников, компьютеров, информационно-коммуникационного оборудования, сенсоров, лазеров, средств навигации и авионики.

Сеул также поддержит усилия западных стран по отключению России от SWIFT. Кроме того, республика высвободит часть своих стратегических нефтяных резервов, чтобы произошла стабилизации цен на международном рынке энергоносителей. Также Южная Корея нарастит поставки гуманитарной помощи Украине.

Ранее стало известно, что Европейский союз запретит все транзакции с Центробанком России. До этого США, ЕС, Великобритания и Канада опубликовали совместное заявление, согласно которому они договорились ввести ограничительные меры против ЦБ.