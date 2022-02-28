На Украине выступили за введение в страну миротворцев ООН

Верховная Рада Украины выступила за проведение в стране миротворческой операции Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что все руководители парламентских фракций и групп на согласительном совете поддержали призыв лишить Россию места постоянного члена Совета Безопасности ООН и полностью исключить ее из организации. Также они обсудили вопрос введения миротворцев на Украину по решению Совбеза ООН.

Также сообщается, что в ближайшее время депутаты планируют разработать законопроект о конфискации всей российской собственности на территории страны.

Ранее Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН, призывающий незамедлительно остановить спецоперацию в Донбассе. Инициаторами данного проекта стали США и Албания.

Согласно документу, Россия обязана незамедлительно вывести свои войска с территории Украины в рамках ее границ, признанных в международном сообществе.