Глава ЕК высказалась о переговорах между Россией и Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о важности согласия украинской стороны на переговоры с Россией. Своим мнением дипломат поделилась в интервью Euronews.

«Конечно, важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы ее устраивали условия. В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Но доверие к президенту Путину полностью подорвано», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что делегации России и Украины приступят к переговорам в Гомельской области на белорусско-украинской границе утром 28 февраля. Задержка объясняется тем, что украинская делегация решила направиться в Белоруссию через Польшу. «Побоялись ехать напрямую, чтобы отряды территориальной обороны их не приняли за диверсантов», — рассказал «Sputnik Беларусь» политолог Юрий Воскресенский, знакомый с ситуацией.

До этого президент России Владимир Путин выразил готовность отправить делегацию на переговоры с Украиной о нейтральном статусе страны.