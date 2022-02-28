Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава ЕК высказалась о переговорах между Россией и Украиной

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о важности согласия Украины на переговоры с Россией

Фото: REUTERS / Yves Herman

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о важности согласия украинской стороны на переговоры с Россией. Своим мнением дипломат поделилась в интервью Euronews.

«Конечно, важно, чтобы украинская сторона согласилась на мирные переговоры и чтобы ее устраивали условия. В целом всегда лучше вести мирные переговоры, чем воевать. Но доверие к президенту Путину полностью подорвано», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что делегации России и Украины приступят к переговорам в Гомельской области на белорусско-украинской границе утром 28 февраля. Задержка объясняется тем, что украинская делегация решила направиться в Белоруссию через Польшу. «Побоялись ехать напрямую, чтобы отряды территориальной обороны их не приняли за диверсантов», — рассказал «Sputnik Беларусь» политолог Юрий Воскресенский, знакомый с ситуацией.

До этого президент России Владимир Путин выразил готовность отправить делегацию на переговоры с Украиной о нейтральном статусе страны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российским самолетам запретили летать над Европой
Названы помогающие обрести душевное равновесие и гармонию места в Москве
Евросоюз приготовился принять беженцев с Украины
Россиян предупредили о высоком давлении в нескольких регионах
Обнаружена причина плохого сна в старости
Санкт-Петербургская биржа приостановит торги
Школы в российском городе эвакуировали из-за сообщений о минировании
Глава ЕК оценила необходимость «заплатить цену» за меры против России
Глава ЕК высказалась о переговорах между Россией и Украиной
Крупный бренд обругали за рекламу с плюс-сайз-моделью в белье не по размеру
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.