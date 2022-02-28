Япония отказалась от размещения ядерного оружия США в стране

Власти Японии отказались от перспективы размещения ядерного оружия США на территории страны. Об этом заявил в ходе дебатов в бюджетной комиссии верхней палаты парламента японский премьер-министр Фумио Кисида, передает ТАСС.

Глава правительства подчеркнул, что размещение ядерного оружия Вашингтона в Японии невозможно. «Наша страна придерживается трех неядерных принципов», — напомнил он.

Отмечается, что речь идет о принципах, принятых японским парламентом в 1971-м. Они не имеют законной силы, но закрепляют отказ Токио от обладания, разработки и завоза ядерного оружия. При этом в последнее время ряд политиков высказывались о целесообразности размещения американских вооружений в стране.

Ранее правительство Японии заявило, что перевод сил сдерживания России в особый режим усиливает международную нестабильность. Кисида заявил, что это очень опасные меры.