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Юрист оценила возможное обжалование исключения России из турниров ФИФА и УЕФА

Юрист Анцелиович заявила, что Россия может обжаловать исключение из турниров ФИФА и УЕФА

Фото: DADO RUVIC / Reuters

Руководитель спортивной практики юридической группы Клевер Консалт Анна Анцелиович заявила, что любое решение ФИФА и УЕФА можно обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Она также отметила, что для оценки шансов на успех нужно изучать документы. «Решение, которое обжалуется, не отменяется на время заседания», — подчеркнула Анцелиович.

Ранее в понедельник, 28 февраля, ФИФА совместно с УЕФА заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров.

Сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре, а московский «Спартак» завершил выступления в Лиге Европы. В 1/8 финала еврокубка москвичи должны были сыграть с «РБ Лейпциг». Сообщалось, что РФС планирует обжаловать решение в CAS.

Алексей Гусев
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