Россиян предупредили о росте цен на загородные дома

Российские загородные дома в краткосрочной перспективе подорожают минимум на 30 процентов из-за увеличения стоимости стройматериалов. Об этом предупредили эксперты, опрошенные РИА Новости.

«Секрета нет, стройматериалы подорожают. К наиболее подверженным росту относятся импортные: окна, кровельные, отделочные материалы фасадов, отопительное оборудование, электропроводка и оборудование энергоснабжения», — рассказала коммерческий директор девелоперской группы «Хрустальный» Кристина Яковенко. Участники рынка отмечают, что стройматериалы уже подорожали по сравнению с их стоимостью в четверг, 24 февраля. По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, цена газоблока выросла с 9 до 10,5 тысячи рублей, а инженерное оборудование в выходные дни подорожало на 30 процентов.

Директор департамента маркетинга семейства компаний Kaskad Family Екатерина Коган спрогнозировала повышение стоимости дерева на 30 процентов и фальца — на 25. Российские компании будут рассматривать возможность использования отечественных аналогов вместо импортных товаров.

Ранее участники рынка сообщили о подорожании стройматериалов на 20-30 процентов. Повышение цен произойдет уже с 1 марта. Больше всего поднимутся в цене импортные товары и оборудование с импортными комплектующими.