Президент Киргизии посоветовал гражданам инвестировать в золото

Президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к согражданам из-за обострения международной обстановки и ситуации на мировых рынках. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Глава государства предположил, что в ближайшее время республика может столкнуться с большим давлением на национальную валюту, а складывающая в мире ситуация может отразиться на киргизских мигрантах. Жапаров также напомнил, что продовольствие и топливо дорожают, а экономика так и не оправилась от пандемии COVID-19.

Президент заявил, что кабинет министров Киргизии разработал антикризисный план и будет принимать меры для смягчения внешнего воздействия на граждан страны. Кроме того, он посоветовал соотечественникам инвестировать имеющиеся у них деньги в золотые слитки, указав на то, что «золото никогда не теряет своей ценности».

Ранее сообщалось, что власти Киргизии начали прорабатывать варианты эвакуации своих сограждан, находящихся на территории Украины. В МИД республики подчеркнули, что приняли такое решение из-за обострения ситуации на украинской территории.