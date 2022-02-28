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В России помогут получить вид на жительство гражданам Украины, ДНР и ЛНР

МВД России заявило, что гражданам Украины, ДНР и ЛНР помогут получить вид на жительство

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Гражданам Украины, Донецкой и Луганской народных республик помогут получить вид на жительство в России, а также патенты на работу и гражданство. Об этом говорится в Telegram-канале «МВД Медиа».

В сообщении отмечается, что из-за закрытия пунктов пропуска на границе с Украиной органы МВД помогут гражданам Украины, ДНР и ЛНР продлить сроки пребывания в России.

«Оформление данных документов будет осуществляться в кратчайшие сроки. Для этого необходимо обратиться в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России», — говорится в сообщении министерства.

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Никита Абрамов
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