ВОЗ отменила инспекции на производстве «Спутника V» в России

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не приедут на инспекции на производстве вакцины «Спутник V» в России из-за западных санкций, в связи с которыми практически все европейские страны запретили полеты российских воздушных судов. Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Ранее уточнялось, что визит инспекторов был запланирован на март. В ВОЗ говорили, что поскольку рассмотрение российского препарата пока продолжается, более детальная информация носит конфиденциальный характер.

В разговоре с «Лентой.ру» представитель организации отметил, что процесс признания вакцин одинаков для всех препаратов, а сроки зависят от множества факторов. Производители «Спутника V» отмену инспекций пока не комментировали.

Власти стран Евросоюза объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов после начала 24 февраля операции России на Украине.