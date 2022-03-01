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ВОЗ отменила инспекции на производстве «Спутника V» в России

Представители ВОЗ не приедут на инспекции на производстве «Спутника V» в России

Фото: Globallookpress.com

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не приедут на инспекции на производстве вакцины «Спутник V» в России из-за западных санкций, в связи с которыми практически все европейские страны запретили полеты российских воздушных судов. Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Ранее уточнялось, что визит инспекторов был запланирован на март. В ВОЗ говорили, что поскольку рассмотрение российского препарата пока продолжается, более детальная информация носит конфиденциальный характер.

В разговоре с «Лентой.ру» представитель организации отметил, что процесс признания вакцин одинаков для всех препаратов, а сроки зависят от множества факторов. Производители «Спутника V» отмену инспекций пока не комментировали.

Власти стран Евросоюза объявили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов после начала 24 февраля операции России на Украине.

Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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