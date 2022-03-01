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В России захотели поставить памятник архивной крысе

В сквере Петрозаводска предложили поставить памятник архивной крысе

Кадр: Vesti Karelia / YouTube

В столице Республики Карелия Петрозаводске в одном из скверов захотели поставить памятник архивной крысе. Об этом сообщают «Вести Карелия» на своем YouTube-канале.

Инициатива установки памятника принадлежит сотрудникам Национального архива. Они предложили поставить монумент в местном Архивном сквере и подготовили макет. Работники учреждения решили сделать крысу худой в круглых очках с толстой оправой.

Реализовать задумку хотят в рамках проекта «Комфортная городская среда», памятник архивной крысе будет одним из кандидатов на голосовании. На территории также планируют оборудовать парковку и зону отдыха. «Место уединенное красивое, а мы хотим сделать его еще лучше», — заявила председатель Петросовета Надежда Дрейзис.

В марте 2021 года жители города Долинска Сахалинской области решили установить памятник бездомной собаке. Таким способом россияне захотели увековечить историю о местном питомце по кличке Босс, который в мае 2020 года умер от чумки.

Нина Ташевская
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