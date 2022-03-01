Россиян попросили воздержаться от поездок за рубеж
Росавиация порекомендовала россиянам воздержаться от неслужебных поездок за рубеж
Росавиация попросила российских туристов воздержаться от поездок неслужебного характера за рубеж на фоне ситуации на Украине. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает РИА Новости.
«Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», — указано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов. Отменены все вылеты в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдову, Францию
С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.