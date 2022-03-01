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Россиян попросили воздержаться от поездок за рубеж

Росавиация порекомендовала россиянам воздержаться от неслужебных поездок за рубеж

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Росавиация попросила российских туристов воздержаться от поездок неслужебного характера за рубеж на фоне ситуации на Украине. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает РИА Новости.

«Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 отменила все рейсы в Европу до 26 марта из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов. Отменены все вылеты в Австрию, Болгарию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Кипр, Молдову, Францию

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.

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Валентина Процкова
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