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Объяснена причина возникновения «ковидных пальцев»

Российские ученые объяснили причину кожных проявлений омикрона механизмом его работы

Фото: Depositphotos.com

Ученые из НИИ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора объяснили причину возникновения кожных проявлений штамма омикрон COVID-19 — «ковидных пальцев», крапивницы, воспалившихся и растрескавшихся губ. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на источники из научно-исследовательского института.

Российские специалисты подчеркивают, что сыпь при омикроне чаще всего связана именно с механизмом работы вируса, а не с аллергией. Кроме того, чем сильнее выражены высыпания, тем тяжелее состояние пациента. Такие проявления могут указывать на нарушения работы иммунной системы или быть вызваны приемом лекарственных препаратов.

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Как сообщает одна из сотрудниц НИИ, кожные симптомы коронавируса выявляются примерно у пяти процентов больных. Они могут выражаться в высыпаниях по всему телу, а могут быть еле заметными на ладонях, пальцах или в других местах. В случае сохранения симптомов после выздоровления эксперты рекомендуют обратиться к врачу.

В феврале 2022 года британские медики сообщили, что у заразившихся омикрон-штаммом COVID-19 стали чаще обнаруживать кожные симптомы. Эти признаки часто схожи с проявлениями ОРВИ, но имеют свои особенности.

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Елена Апазиди
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